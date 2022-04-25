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Деменко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» и «Реала» в 1/2 финала ЛЧ

Деменко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» и «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменков поделился мнением о фаворите предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это уже тот уровень, где команды, вышедшие в полуфинал, они все примерно одинаковые. Здесь уже зависит от того, в какой форме сами игроки подойдут, в каком состоянии, так и будут — кто-то где-то окажется лучше. У каждой команды свои лучшие качества. Тем более, мы говорим о тех командах, которые на сегодняшний день считаются лучшими в Европе.

Зачастую от поддержки своих болельщиков может многое зависеть, но, если мы говорим о таких грандах, как «Манчестер Сити» и «Реал», то, конечно, очень многое зависит от фактора первого гола в любой расстановке. А когда команда играет на выезде, то она может даже себя лучше чувствовать, нежели дома. При своих болельщиках хочется многое показать, и что-то может не получиться. Поэтому фактор домашнего матча не играет такой роли, хотя давление, конечно, будет», — заявил Деменко «Газете.Ru».

Встреча состоится во вторник, 26 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/25/17632466.shtml

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Максим Деменко
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
1
0
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