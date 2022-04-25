Деменко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» и «Реала» в 1/2 финала ЛЧ

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменков поделился мнением о фаворите предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это уже тот уровень, где команды, вышедшие в полуфинал, они все примерно одинаковые. Здесь уже зависит от того, в какой форме сами игроки подойдут, в каком состоянии, так и будут — кто-то где-то окажется лучше. У каждой команды свои лучшие качества. Тем более, мы говорим о тех командах, которые на сегодняшний день считаются лучшими в Европе.

Зачастую от поддержки своих болельщиков может многое зависеть, но, если мы говорим о таких грандах, как «Манчестер Сити» и «Реал», то, конечно, очень многое зависит от фактора первого гола в любой расстановке. А когда команда играет на выезде, то она может даже себя лучше чувствовать, нежели дома. При своих болельщиках хочется многое показать, и что-то может не получиться. Поэтому фактор домашнего матча не играет такой роли, хотя давление, конечно, будет», — заявил Деменко «Газете.Ru».

Встреча состоится во вторник, 26 апреля. Начало — в 22.00 (мск).