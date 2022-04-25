Родри высоко отозвался об игре Карима Бензема

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался об игре нападающего «Реала» Карима Бензема.

«У него лучший период в карьере. Я играл против него несколько раз и заметил, что он как никто понимает игру и улучшает команду во всем. И, конечно, в этом году он забивает ключевые голы.

Смотришь, как он играет, и думаешь: «Черт!» Бензема делает все, чтобы его команде было комфортно при владении мячом. Как сказал Анчелотти, это идеальный современный нападающий», — приводит слова Родри Diario Sport.

26 апреля ««Сити» и «Реал» сыграют в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени.