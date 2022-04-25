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Сегодня, 16:10

Родри высоко отозвался об игре Карима Бензема

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался об игре нападающего «Реала» Карима Бензема.

«У него лучший период в карьере. Я играл против него несколько раз и заметил, что он как никто понимает игру и улучшает команду во всем. И, конечно, в этом году он забивает ключевые голы.

Смотришь, как он играет, и думаешь: «Черт!» Бензема делает все, чтобы его команде было комфортно при владении мячом. Как сказал Анчелотти, это идеальный современный нападающий», — приводит слова Родри Diario Sport.

26 апреля ««Сити» и «Реал» сыграют в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/champions/rodri-creo-mejores-madrid-13561545

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
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Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Карим Бензема
Футбол
ФК Манчестер Сити
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