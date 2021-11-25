Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

«Мы отлично играли, здорово. Люди получают от нашего футбола удовольствие, а мы наслаждаемся. Надеюсь, так будет продолжаться намного дольше», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

«Манчестер Сити» набрал 12 очков и обеспечил себе первое место в группе А. Парижане, несмотря на поражение, также вышли из группы — они станут вторыми.