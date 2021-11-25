Гвардиола — о победе над «ПСЖ»: «Люди получают удовольствие от нашего футбола»
Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов
19:27
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).
«Мы отлично играли, здорово. Люди получают от нашего футбола удовольствие, а мы наслаждаемся. Надеюсь, так будет продолжаться намного дольше», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
«Манчестер Сити» набрал 12 очков и обеспечил себе первое место в группе А. Парижане, несмотря на поражение, также вышли из группы — они станут вторыми.
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