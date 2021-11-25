Гонсалвеш стал игроком недели недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш признан лучшим игрок недели в Лиге чемпионов, информирует сайт УЕФА.

23-летний футболист отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1), а «Спортинг» гарантировала себе место в плей-офф ЛЧ впервые с 2008 года.

На награду также претендовали Эдин Джеко из «Интера», Эмиль Форсберг из «Лейпцига» и Себастьян Алле из «Аякса».