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Гонсалвеш стал игроком недели недели в Лиге чемпионов

18:07
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Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш признан лучшим игрок недели в Лиге чемпионов, информирует сайт УЕФА.

23-летний футболист отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1), а «Спортинг» гарантировала себе место в плей-офф ЛЧ впервые с 2008 года.

На награду также претендовали Эдин Джеко из «Интера», Эмиль Форсберг из «Лейпцига» и Себастьян Алле из «Аякса».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/player-of-the-week/#/

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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