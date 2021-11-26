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Все украинские клубы вылетели из еврокубков

01:35
«Рома» — «Заря» — 4:0. Фото Twitter
«Рома» — «Заря» — 4:0. Фото Twitter
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В весенней части еврокубков сезона-2020/21 не будет украинских клубов.

До основной стадии еврокубков дошли три клуба «Динамо», «Шахтер» и «Заря». «Динамо» и «Шахтер» занимают последние места в своих группах в Лиге чемпионов перед последним туром и не смогут подняться даже на третье место.

Также шансы на выход в еврокубковую весну потеряла «Заря». Команда проиграла «Роме» (0:4) в пятом туре. С шестью очками луганский клуб идет третьим в группе С и уже не сможет подняться выше этой позиции.

Кроме того, не добрались до основной сетки Лиги конференций «Ворскла» и «Колос», которые вылетели еще в квалификации.

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Евгений Петров все материалы автора

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