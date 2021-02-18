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«На меня похож, словно сыночек мой». Губерниев — о Холанне

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Комментарий Дмитрия Губерниева. Фото Instagram Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Комментарий Дмитрия Губерниева. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев остался впечатлен игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Норвежец забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

«Холанн на меня похож, словно сыночек мой», — написал Губерниев в Instagram.

Комментарий Дмитрия Губерниева. Фото Instagram
Комментарий Дмитрия Губерниева. Фото Instagram

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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