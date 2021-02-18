Известный комментатор Дмитрий Губерниев остался впечатлен игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Норвежец забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

«Холанн на меня похож, словно сыночек мой», — написал Губерниев в Instagram.