«На меня похож, словно сыночек мой». Губерниев — о Холанне
00:37
Известный комментатор Дмитрий Губерниев остался впечатлен игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Норвежец забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
«Холанн на меня похож, словно сыночек мой», — написал Губерниев в Instagram.
Комментарий Дмитрия Губерниева. Фото Instagram
Опрос
проголосовало: 6569Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю