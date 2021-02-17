Холанн установил историческое достижение по голам в Лиге чемпионов
17 февраля 2021, 23:52
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забил два гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» 17 февраля. Благодаря этому он установил новое достижение.
20-летний норвежский нападающий стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось забить 18 мячей в стартовых 13 матчах. После первого тайма клуб из Дортмунда ведет со счетом 3:1. Холанн оформил дубль, еще один мяч в активе Махмуда Дахуда.
В текущем сезоне Холанн принял участие в 24 матчах, забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.
17 — @BlackYellow «s Erling Haaland is the first player in @ChampionsLeague history to score as many as 17 goals in his first 13 appearances. Lethal. #SEVBVB #UCL pic.twitter.com/QpAGqkvcng— OptaFranz (@OptaFranz) February 17, 2021
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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