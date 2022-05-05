Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1 ДВ).

«Не могу сказать, что мы уже привыкли побеждать таким образом, но то же самое случилось в противостояния с «Челси» и «ПСЖ». Если спросите, как нам это удается, я отвечу, что история клуба помогает нам продолжать бороться даже тогда, когда кажется, что все уже кончено.

Матч уже почти был проигран, но нам все же удалось совершить последний рывок. Мы провели хороший матч против сильного соперника. Забитый мяч, который позволил нам сравнять счет, добавил нам уверенности в добавленное время и дал психологическое преимущество.

Я рад, что мы сыграем в финале против еще одного сильного соперника. Нам привычны такие матчи. Нас ждет невероятный вечер футбола», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).