Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» проиграл «Реалу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Реала» (3:1 ДВ) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Все просто. Первый тайм получился посредственным. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя и страдать сильно не пришлось. После забитого мяча заиграли лучше. Мы нашли свой ритм, и игроки стали действовать увереннее.

После нашего забитого мяча «Реал» все время атаковал. Но дело не в этом. Нам не пришлось сильно терпеть, но футбол порой непредсказуем. Теперь потребуется время, чтобы пережить эту неудачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3, поэтому по сумме двух встреч — 6:5 в пользу «Реала». Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем», который в полуфинале выиграл у «Вильярреала». Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).