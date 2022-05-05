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Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» проиграл «Реалу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1. Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Реала» (3:1 ДВ) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Все просто. Первый тайм получился посредственным. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя и страдать сильно не пришлось. После забитого мяча заиграли лучше. Мы нашли свой ритм, и игроки стали действовать увереннее.

После нашего забитого мяча «Реал» все время атаковал. Но дело не в этом. Нам не пришлось сильно терпеть, но футбол порой непредсказуем. Теперь потребуется время, чтобы пережить эту неудачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

 
4&nbsp;мая. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1 ДВ. «Реал» — «Манчестер Сити»: гимн футболу в полуфинале Лиги чемпионов!

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3, поэтому по сумме двух встреч — 6:5 в пользу «Реала». Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем», который в полуфинале выиграл у «Вильярреала». Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Хосеп Гвардиола
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