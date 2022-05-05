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«Реал» — «Манчестер Сити»: видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1. Карим Бензема бьет пенальти.
Фото Reuters

«Реал» переиграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла в Мадриде.

Первый тайм обошелся без голов. На 73-й минуте Рияд Махрез вывел гостей вперед. Однако на последних минутах встречи вышедший на замену Родригу забил два мяча и игра перешла в дополнительное время, так как по сумме двух встреч счет стал равный — 5:5.

На 95-й минуте в ворота гостей был назначен одиннадцатиметровый за фол защитника Рубена Диаша. Реализовал пенальти форвард Карим Бензема.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3, поэтому по сумме двух встреч — 6:5 в пользу «Реала». Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем», который в полуфинале выиграл у «Вильярреала». Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Карим Бензема
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