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«Реал» — «Манчестер Сити»: гимн футболу в полуфинале Лиги чемпионов!

«Реал» вырвал победу у «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
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4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1 ДВ.
Фото Reuters
4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1 ДВ.
Фото Reuters
1/2
В Мадриде случился повтор легендарного чуда «МЮ» — 1999.
Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Манчестер Сити
Голы
Махрез, 73 (0:1), Родригу, 90 (1:1), Родригу, 90+1 (2:1), Бензема, 95 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Вальехо, 115) Начо Менди Кроос (Родригу, 68) Модрич (Камавинга, 75) Каземиру (Асенсио, 75) Вальверде Бензема (Себальос, 104) Винисиус Жуниор (Васкес, 115)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер (Зинченко, 72) Рубен Диаш Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес (Стерлинг, 99) Де Брейне (Гюндоган, 72) Бернарду Силва Габриэл Жезус (Грилиш, 78) Махрез (Фернандинью, 85) Фоден
Предупреждения
Модрич 9’, Карвахаль 65’, Эдер Милитау 84’, Вальверде 90+6’  -  Ляпорт 9’, Стерлинг 101’, Зинченко 113’
Судьи
Орсато (Италия)

Главное, что удалось сделать «Реалу» неделю назад в первом полуфинале — это втянуть «Манчестер Сити» в лихую «перестрелку». Дело даже не в трех забитых мячах в ворота «горожан» — сам Мадрид мог пропустить куда больше, чем итоговые четыре, и то, что удалось сохранить разницу «-1», стало большой удачей. Куда важнее, что бланкос лишили Пепа Гвардиолу ощущения контроля над происходящим — то, чего каталонец боится едва ли не больше всего.

И когда «Королевский клуб» в первые 17 минут ответного матча трижды пробил из пределов штрафной «Сити» (дважды Карим Бензема и один раз Винисиус, и каждый следующий удар выходил опаснее предыдущего), показалось, что хозяевам вновь удалось втянуть англичан в столь нелюбимый ими хаос. Но ощущение получилось обманчивым.

Бернарду Силва (&laquo;Манчестер Сити&raquo;) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;. «Сити» и «Реал» устроили огненное шоу. Это был лучший матч Лиги чемпионов

Вряд ли можно сказать, что «МС» поймал свой ритм — брака и оплошностей хватало, но больше до конца первого тайма моментов и даже полумоментов у «Реала» не возникало. Гости не установили привычный уровень контроля мяча (всего 51 на 49 процентов), но при этом старались действовать максимально надежно. Показательная деталь — в первые 45 минут англичане выполнили больше длинных передач — 31 против 25 у «Реала».

То, что команда Гвардиолы умеет и подсушить, если нужно, показала другая встреча в столице Испании трехнедельной давности — против «Атлетико». И здесь очень кстати оказалось возвращение в состав двух основных крайних защитников — Кайла Уокера и Жоау Канселу, не игравших на «Этихаде» неделю назад из-за травмы и дисквалификации соответственно. Англичанин так вообще несколько раз восхитительно выглядел в отборе.

Хотя ни о какой тотальной «сушке» дело не шло — «МС» и прессинговал, и создавал моменты. Пару раз Тибо Куртуа потащил, особенно в эпизоде с ударом Бернарду Силвы с угла вратарской. Но в целом, если бы нужно было объяснить, что такое максимально плотный и интенсивный футбол, то проще всего просто показать первый тайм этого матча.

«Реал» же свой лучший шанс, как думалось, упустил на 20-й секунде второго тайма. Мадрид поймал гостей на высокой линии обороне и забросе за спину, но Винисиус, замыкая дальнюю штангу, элементарно не попал в ворота. Забеги бразильца вообще смотрелись эффектно, но вот КПД их оставался низким — Уокер, пока хватало сил и здоровья, оставался надежен, в какой-то момент даже претендуя на звание MVP игры.

А вот «Сити» забил ровно в тот момент, когда казалось, что Гвардиола решил добавить еще больше контроля и надежности, выпустив Илкая Гюндогана вместо Кевина де Брейне. Гости поймали «Реал» на неудачном прессинге — как раз за счет только вышедшего на поле немца, перед Силвой образовался гектар пространства, и португалец спокойно покатил мяч на Рияда Мареза.

«МС» должен был забирать этот матч в основное время — тот же Джек Грилиш с интервалом в минуту мог отправлять «Реал» в отпуск, но Куртуа после ошибки в голевом эпизоде снова включил режим супермена. Но в целом «Сити» смотрелся лучше.

Точно так же лучше была «Бавария» в том самом легендарном финале-1999 — тогда она не имела права не прибить «Манчестер Юнайтед». Сейчас же «Реал» сотворил ремейк, только забивал один человек — Родриго. Бразилец — настоящий талисман Мадрида в этой Лиге чемпионов, ведь именно его гол позволил перевести в овертайм ответный четвертьфинал с «Челси». И, кстати, показательный момент — это были первые два удара в створ «горожан».

Но еще в 1/8 финала против «ПСЖ» стало понятно — «Реал» лучше всех в Европе умеет ловить свои эпизоды и за счет этого переворачивать, казалось бы, совершенно провальные встречи. И с каждой новой стадией эта способность только усиливалась — пока не стала совсем уж уникальной. В этих обстоятельствах третий гол «Реала», который спродюсировал блистательный Бензема, стал, в общем, ожидаемым.

«Реал» — в финале Лиги чемпионов в результате умопомрачительного по сюжету, накалу и качеству футбола полуфинального противостояния. Возможно, это и не слишком логично, но кто скажет, что несправедливо?

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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