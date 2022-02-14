Анчелотти: «Реал» хочет выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Эта игра могла бы стать финалом, и никто не удивился бы"

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«У меня хорошие ощущения перед матчем, — приводит слова Анчелотти AS. — У нас — вся уверенность мира. Нам предстоит сложная встреча с сильным соперником. Как и мы, они хотят победить. Эта игра могла бы стать финалом, и никто не удивился бы. «Реал» хочет выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов«.

По мнению тренера, обе команды находятся под давлением.

«Нам будет сложно с ними, им — с нами. Таковы эти игры. Не нужно слишком много думать. Нужно хорошо готовиться, терпеть и справляться с давлением. Мы сыграем с прекрасной командой на отличном стадионе. Единственное, о чем нам нужно думать — как показать максимум. Мы сделаем это» , — сказал он.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 9 марта в Мадриде. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.