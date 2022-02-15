Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:18

Тренер «Спортинга» Аморим верит, что его команда может пройти «Манчестер Сити»

Тренер «Спортинга» Рубен Аморим оценил шансы команды победить «Манчестер Сити»
Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Гвардиола — лучший тренер в современном футболе, а «Манчестер Сити» добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФа. — Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп — образец для всех коллег.

Мы можем и изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры «Сити», мы поняли, что не сможем закрыть все свободное пространство — слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем.

Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что все возможно

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Гвардиола — лучший тренер в современном футболе, а «Манчестер Сити» добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФа. — Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп — образец для всех коллег.

Мы можем и изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры «Сити», мы поняли, что не сможем закрыть все свободное пространство — слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем.

Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что все возможно".

Матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» состоится 15 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Неймар мог оказаться в «Реале» еще в 14 лет. Помешали жадность отца и проблемы с адаптацией
Анчелотти: «Реал» хочет выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Эта игра могла бы стать финалом, и никто не удивился бы"
Канселу: «Манчестер Сити» заслуживает выиграть Лигу чемпионов. Постараемся сделать это в нынешнем сезоне»
Гвардиола: «Манчестер Сити» хочет побеждать в каждом матче. Встреча со «Спортингом» не станет исключением»
Карло Анчелотти: «Мы вместе решим, сыграет ли Бензема с «ПСЖ»
Бензема: «Реал» выложится на 100 процентов в матче с «ПСЖ». Мы должны показать, на что способны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Реал» хочет выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Эта игра могла бы стать финалом, и никто не удивился бы"
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости