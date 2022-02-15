Тренер «Спортинга» Аморим верит, что его команда может пройти «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Гвардиола — лучший тренер в современном футболе, а «Манчестер Сити» добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФа. — Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп — образец для всех коллег.

Мы можем и изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры «Сити», мы поняли, что не сможем закрыть все свободное пространство — слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем.

Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что все возможно

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Гвардиола — лучший тренер в современном футболе, а «Манчестер Сити» добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФа. — Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп — образец для всех коллег.

Мы можем и изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры «Сити», мы поняли, что не сможем закрыть все свободное пространство — слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем.

Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что все возможно".

Матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» состоится 15 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.