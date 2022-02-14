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Канселу: «Манчестер Сити» заслуживает выиграть Лигу чемпионов. Постараемся сделать это в нынешнем сезоне»

Канселу поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов со «Спортингом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом».

«Манчестер Сити» заслуживает выиграть Лигу чемпионов, — приводит слова Канселу пресс-служба английского клуба. — Это то, над чем работает клуб. Постараемся сделать это в нынешнем сезоне».

Защитник отметил, что команда переживает хороший этап.

«Манчестер Сити» мало пропускает и много забивает. Это отражает нашу ежедневную работу. Сейчас мы сконцентрированы на Лиге чемпионов и хотим обыграть «Спортинг», — сказал он.

Матч «Манчестер Сити» со «Спортингом» состоится завтра, 15 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алвараде» в Лиссабоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в то же время.

Источник: https://twitter.com/ManCity/status/1493213038564020224
Жоау Канселу
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