Главный тренер «Мальме» рассказал о тактике на матч против «Зенита»

Главный тренер «Мальме» перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» вспомнил прошлую встречу между командами.

— Будет ли ваша тактика более оборонительной по сравнению с «Ювентусом»?

— Каждая игра требует индивидуального подхода. Мы будем и защищаться, и атаковать. Каждая игра имеет разные фазы, нужно находить правильные вещи, нужно быть смелее с мячом, мы развиваем этот компонент. «Мальме» уже попадал в Лигу чемпионов, но такой футбол еще не показывал в еврокубке. Нельзя защищаться 90 минут, нельзя атаковать 90 минут, нужно делать правильные выборы.

— «Мальме» впервые встречается с «Зенитом», но вы играли с нашей командой за «Вильярреал» в 2008 году в 1/16 финала Кубка УЕФА. Что помните о тех матчах?

— Мы играли на старом стадионе, проиграли 0:1. Это было давно, «Зенит» тогда еще тренировал Дик Адвокат. После этого «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, это было выдающееся достижение.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Зенитом» и шведским «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19.45 (мск).