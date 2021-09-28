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Датский тренер «Мальме» Томассон перед игрой с «Зенитом» назвал Россию великой футбольной страной

18:48
Йон Даль Томассон. Фото Twitter
Йон Даль Томассон. Фото Twitter
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Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Он назвал Россию великой футбольной страной.

— Вы в прошлом знаменитый датский форвард, этим летом сборная вашей страны разгромила Россию на Евро. В клубном рейтинге УЕФА текущего сезона Швеция первая, а Россия на 38-м месте. На ваш взгляд, почему скандинавский футбол прогрессирует, а российский деградирует?

— Россия — великая футбольная страна. Вы доказываете это годами. А мы гордимся тем, чего смог добиться «Мальме». Мы прошли четырех соперников в отборочном турнире, подобное случалось всего дважды. Я горд тем, как мы сыграли. Мы гибки, мы показывали хороший современный футбол, в короткий пас. Я рад видеть, как моя команда играет, — сказал Томассон.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры