Датский тренер «Мальме» Томассон перед игрой с «Зенитом» назвал Россию великой футбольной страной

Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Он назвал Россию великой футбольной страной.

— Вы в прошлом знаменитый датский форвард, этим летом сборная вашей страны разгромила Россию на Евро. В клубном рейтинге УЕФА текущего сезона Швеция первая, а Россия на 38-м месте. На ваш взгляд, почему скандинавский футбол прогрессирует, а российский деградирует?

— Россия — великая футбольная страна. Вы доказываете это годами. А мы гордимся тем, чего смог добиться «Мальме». Мы прошли четырех соперников в отборочном турнире, подобное случалось всего дважды. Я горд тем, как мы сыграли. Мы гибки, мы показывали хороший современный футбол, в короткий пас. Я рад видеть, как моя команда играет, — сказал Томассон.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.