Геркус рассказал, к чему приведет провал российских клубов в еврокубках

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне. Российские клубы пока не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.

— С этой еврокубковой кампанией все понятно — она уже вошла в историю как самая провальная, — написал Геркус в своем Telegram-канале. — Ноль побед из шестнадцати игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге чемпионов мы еще долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может — и никогда.

Давайте подумаем: к чему это приведет? Что дальше?

Для начала — станет меньше денег. Во-первых от УЕФА меньше призовых. Во-вторых, нет топовых матчей ЛЧ — нет выручки за билеты от этих матчей и, косвенно, от всех остальных клубных продуктов: мерча, спонсоров, абонементов, лож. Самое главное — намного сложнее доказать акционеру/владельцу, что нужно не то что увеличивать, но даже сохранять финансирование: клубные бюджеты уменьшатся.

Значит уменьшаться бюджеты на трансферы. Клубы из низов таблицы знают, а теперь и многим лидерам предстоит узнать что такое нулевой трансферный бюджет.

Это когда тратить нечего на трансферы. Можешь купить только на ту сумму, на которую продал. Усиливаешься из академии, берешь новых игроков в аренду или свободными агентами. Но чтобы платить им зарплату нужно отдать на эту же сумму в аренду или продать имеющихся игроков.

И это еще усугубляется тем, что приличные игроки не хотят ехать в клубы, не играющие в еврокубках. То есть больших денег ты предложить не можешь и еврокубков тоже.

Такие условия очень отрезвляют. И ставят еще более жесткие требования к профессионализму клубных менеджеров.

За нулевыми трансферными бюджетами следующий этап экономии — срезание бюджета на зарплаты игроков. Расторжение контрактов по обоюдному согласию, аренды малоиграющих с частичным сохранением зарплаты — все прелести ужимания и урезания.