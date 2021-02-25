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Гасперини надеется, что «Аталанта» обыграет «Реал» в Мадриде

01:54
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1). Его команда играла в меньшинстве с 17-й минуты после удаления Ремо Фройлера.

«Печально, что мы не смогли провести матч так, как задумывали, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 25 февраля. — Когда остались в меньшинстве, пошла совсем другая игра. Нам приходилось обороняться, что мы и делали весьма неплохо.

Учитывая то, как прошел матч, 0:1 не такой уж плохой результат, но жаль, что нам не дали возможности сыграть. Задача очевидна — побеждать в Мадриде. Все просто, другого не дано, есть всего один шанс. Мы должны побеждать».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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