Зидан прокомментировал победу «Реала» над «Аталантой»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча с «Аталантой» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Соперник очень силен физически, и он показал отличную игру в обороне, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 25 февраля. — Мы добились хорошего результата, и это для нас самое важное. Не думаю, что нас стоит корить в отсутствии изобретательности на поле, поскольку мы ведь забили и при этом не пропустили. У нас много выбывших, но мы на правильном пути. Старались цепляться за моменты и в итоге забили гол».
Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/
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