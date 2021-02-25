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Зидан прокомментировал победу «Реала» над «Аталантой»

01:43
Зинедин Зидан. Фото Twitter
Зинедин Зидан. Фото Twitter
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча с «Аталантой» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник очень силен физически, и он показал отличную игру в обороне, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 25 февраля. — Мы добились хорошего результата, и это для нас самое важное. Не думаю, что нас стоит корить в отсутствии изобретательности на поле, поскольку мы ведь забили и при этом не пропустили. У нас много выбывших, но мы на правильном пути. Старались цепляться за моменты и в итоге забили гол».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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