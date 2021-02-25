Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Менди признан лучшим игроком матча «Аталанта» — «Реал»

01:55
Теги:

Защитник «Реала» Ферлан Менди признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0). Француз стал автором единственного гола, а также в начале встречи за фол на нем красную карточку получил Ремо Фройлер. Менди после финального свистка вручили памятный приз.

?
Аталанта — Реал

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12795
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир