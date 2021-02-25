Защитник «Реала» Ферлан Менди признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0). Француз стал автором единственного гола, а также в начале встречи за фол на нем красную карточку получил Ремо Фройлер. Менди после финального свистка вручили памятный приз.

?? Real Madrid hero Ferland Mendy secures the award after an attacking display was rewarded with the decisive goal ?



? The left-back is one of four candidates you can vote for to win the Player of the Week title... #UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/fn35RcU7uU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 24, 2021 ?