Менди признан лучшим игроком матча «Аталанта» — «Реал»
01:55
Защитник «Реала» Ферлан Менди признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0). Француз стал автором единственного гола, а также в начале встречи за фол на нем красную карточку получил Ремо Фройлер. Менди после финального свистка вручили памятный приз.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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