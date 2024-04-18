Кейн: «Реал» — большой клуб. «Бавария» начинает готовиться к полуфиналу Лиги чемпионов»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Реал» — большой клуб с удивительной историей выступлений в Лиге чемпионов. Мы начинаем готовиться», — приводит слова Кейна Madrid Universal.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу над «Арсеналом» (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом».

В текущем сезоне 30-летний Кейн сыграл 40 матчей, в которых забил 39 мячей и отдал 12 голевых передач.