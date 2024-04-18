Полузащитник «Баварии» Мусиала прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением о победе над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Столько эмоций. Мы давно не выходили в полуфинал», — приводит слова Мусиалы beINSPORTS_EN.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Реалом».

В нынешнем сезоне 21-летний Мусиала провел 36 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.