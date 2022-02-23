Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:42

Фонте считает, что «Лилль» может обыграть «Челси» в ответном матче

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Лилля» Жозе Фонте после поражения от «Челси» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что французской команде необходимо играть более эффективно.

«Когда выступаешь на таком уровне, не стоит легко расставаться с мячом, так как соперник такими моментами постараются воспользоваться. Мы были в игре, у нас были моменты... В таких играх нужно забивать. Мы должны играть более эффективно, быть агрессивнее, когда владеем мячом. У «Челси» было два голевых момента, и оба они были реализованы.

Мы играли в соответствии с планом, но при этом ошибались. Теряли мячи на ключевых участках поля. Когда подобное случается, приходится тяжело. Сейчас нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить. Впереди ответный матч перед лицом наших болельщиков, и мы в состоянии обыграть «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонте.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Лилль
Голы
Хаверц, 8 (1:0), Пулишич, 63 (2:0)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сарр, 80) Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич (Лофтус-Чик, 51) Зиеш (Сауль, 60) Хаверц Пулишич (Вернер, 80)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Гудмундссон, 77) Ботман Жозе Фонти Шека Ренату Санчеш (Бен Арфа, 81) Андре Онана (Бурак Йылмаз, 65) Бамба Давид (Жегрова, 81)
Предупреждения
Лофтус-Чик 83’  -  Бен Арфа 87’
Судьи
Мансано (Испания)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033901--chelsea-vs-losc/
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Парехо оценил игру Влаховича против «Вильярреала»
Тухель прокомментировал победу над «Лиллем» в Лиге чемпионов
Эмери оценил игру Влаховича в матче с «Вильярреалом»
«Игра порой была слишком открытой». Пулишич — о победе над «Лиллем»
Парехо считает, что «Вильярреал» заслуживал победу в матче с «Ювентусом»
«Неверно сыграли позиционно». Данилу — о пропущенном голе от «Вильярреала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эмери оценил игру Влаховича в матче с «Вильярреалом»

Тухель прокомментировал победу над «Лиллем» в Лиге чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости