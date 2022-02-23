Фонте считает, что «Лилль» может обыграть «Челси» в ответном матче

Капитан «Лилля» Жозе Фонте после поражения от «Челси» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что французской команде необходимо играть более эффективно.

«Когда выступаешь на таком уровне, не стоит легко расставаться с мячом, так как соперник такими моментами постараются воспользоваться. Мы были в игре, у нас были моменты... В таких играх нужно забивать. Мы должны играть более эффективно, быть агрессивнее, когда владеем мячом. У «Челси» было два голевых момента, и оба они были реализованы.

Мы играли в соответствии с планом, но при этом ошибались. Теряли мячи на ключевых участках поля. Когда подобное случается, приходится тяжело. Сейчас нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить. Впереди ответный матч перед лицом наших болельщиков, и мы в состоянии обыграть «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонте.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.