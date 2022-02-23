Эмери оценил игру Влаховича в матче с «Вильярреалом»

Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери после ничьей с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Душана Влаховича.

«Такие и играют решающее значение на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Сложно сдерживать его на протяжении всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.