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Сегодня, 03:33

Эмери оценил игру Влаховича в матче с «Вильярреалом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери после ничьей с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Душана Влаховича.

«Такие и играют решающее значение на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Сложно сдерживать его на протяжении всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033903--villarreal-vs-juventus/
Душан Влахович
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
Унаи Эмери
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