Тухель прокомментировал победу над «Лиллем» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лиллем» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что в перерыве его команда сменила струкртуру игры. Также он рад, что Н’Голо Канте стал лучшим игроком встречи.

«В перерыве мы изменили структуру игры, создали блок из пяти игроков. Затем пошли моменты, мы забили, но затем стали пассивными и отошли назад. С этого моменты у нас возникли небольшие проблемы.

Я очень доволен игрой Канте. В последних матчах ему не хватало уверенности и интенсивности, но сегодня он сделал шаг вперед. Вы сами могли видеть, какое влияние он оказывает на игру, когда находится в форме», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.