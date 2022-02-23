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Сегодня, 03:57

Тухель прокомментировал победу над «Лиллем» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лиллем» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что в перерыве его команда сменила струкртуру игры. Также он рад, что Н’Голо Канте стал лучшим игроком встречи.

«В перерыве мы изменили структуру игры, создали блок из пяти игроков. Затем пошли моменты, мы забили, но затем стали пассивными и отошли назад. С этого моменты у нас возникли небольшие проблемы.

Я очень доволен игрой Канте. В последних матчах ему не хватало уверенности и интенсивности, но сегодня он сделал шаг вперед. Вы сами могли видеть, какое влияние он оказывает на игру, когда находится в форме», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Лилль
Голы
Хаверц, 8 (1:0), Пулишич, 63 (2:0)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сарр, 80) Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич (Лофтус-Чик, 51) Зиеш (Сауль, 60) Хаверц Пулишич (Вернер, 80)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Гудмундссон, 77) Ботман Жозе Фонти Шека Ренату Санчеш (Бен Арфа, 81) Андре Онана (Бурак Йылмаз, 65) Бамба Давид (Жегрова, 81)
Предупреждения
Лофтус-Чик 83’  -  Бен Арфа 87’
Судьи
Мансано (Испания)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Томас Тухель
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