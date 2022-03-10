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Сегодня, 01:27

Фернандинью признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Спортинг»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» (0:0). После игры бразилцьу вручили памятную награду.

«Он блестяще смотрелся в середине поля, показал себя настоящим лидером, способным вести за собой команду как при игре с мячом, так и без него», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Спортинг
Манчестер Сити
Эдерсон (Карсон, 73) Стоунс Зинченко Ляпорт (Мбете-Табу, 84) Иган-Райли Гюндоган Бернарду Силва (Макэйти, 46) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Фоден (Махрез, 46)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Нету (Виржиния, 89) Порро (Эсгайю, 79) Инасио Угарте Табата Слимани (Феддаль, 89) Сарабия (Эдвардс, 58) Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения
Габриэл Жезус 39’  -  Паулинью 15’, Слимани 40’
Судьи
Мелер (Турция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033907--man-city-vs-sporting-cp/
Фернандо Луис Роза (Фернандиньо)
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ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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