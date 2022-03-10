Фернандинью признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Спортинг»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» (0:0). После игры бразилцьу вручили памятную награду.

«Он блестяще смотрелся в середине поля, показал себя настоящим лидером, способным вести за собой команду как при игре с мячом, так и без него», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.