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Сегодня, 01:34

Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» — «ПСЖ»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий Карим Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» — «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболист на 61-й минуте сравнял счет в игре, а затем забил еще два гола на 76-й и 78-й минутах. Благодаря форварду мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

34-летний Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в Лиге чемпионов. Также он первый футболист в истории турнира, забивавший на протяжении 18 календарных лет.

Соперник «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)

Карим Бензема
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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