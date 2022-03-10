Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» — «ПСЖ»

Нападающий Карим Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» — «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболист на 61-й минуте сравнял счет в игре, а затем забил еще два гола на 76-й и 78-й минутах. Благодаря форварду мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

34-летний Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в Лиге чемпионов. Также он первый футболист в истории турнира, забивавший на протяжении 18 календарных лет.

Соперник «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне 18 марта.