Фернандинью: «Надеюсь, «Манчестер Сити» снова сможет выйти в финал Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Первая встреча завершилась победой английского клуба — 1:0.

«Будет сложно, это все же четвертьфинал. Соперник очень хорошо защищается, все отходят за линию мяча. На их поле все будет по-другому. Мы должны создавать моменты и быть готовыми к серьезному испытанию. Поражение в прошлогоднем финале задело всех. Со временем мы стали гордиться выходом в финал и особенно нашей игрой в прошлом сезоне. Сейчас у нас есть новый шанс.

Футбол тебя многому учит. Будучи самым возрастным игроком в команде, я смог ее защитить. Мы продолжили движение и перезапустили этот сезон. Начало сезона получилось не из лучших, но мы сумели вернуться на пик формы. Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал», — приводит слова Фернандинью официальный сайт УЕФА.