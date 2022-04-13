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Симеоне: «Атлетико» в матче с «Ман Сити» не собирается слишком далеко отходить от привычного стиля»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась победой английского клуба — 1:0.

«Они всегда играют одинаково вне зависимости от соперника. У них устоявшаяся философия, которую принимают и приветствуют болельщики. У них отличные игроки и отличный тренер. Большую роль будут играть давление, быстрые переходы из обороны в атаку и наоборот и все остальное, что нам удастся сделать. Не собираемся слишком далеко отходить от своего привычного стиля. Нам нужно найти правильные моменты, чтобы создать то, что мы можем. Надеюсь, сможем лучше комбинировать, быстро переходить из обороны в атаку и наоборот, а также извлечь выходу из контратак», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» — «Ман Сити» пройдет сегодня, 13 апреля и начнется в 22.00 мск.

Диего Симеоне
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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