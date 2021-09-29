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На матче «Зенита» в Лиге чемпионов почтили память жертв блокады Ленинграда

19:42
Перформанс фанатов «Зенита». Фото «СЭ»
Перформанс фанатов «Зенита». Фото «СЭ»
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Перед первым домашним матчем «Зенита» в Лиге чемпионов с «Мальме» фанаты сине-бело-голубых поддержали команду уникальным перформансом, посвященным памяти жертв блокады Ленинграда.

Под звуки симфонического оркестра, исполнившего композицию петербургской группы «Сплин» — «Оркестр», на Вираже появился баннер, на котором изображено прошлое и настоящее нашего города. Подобное сочетание живого исполнения оркестровой музыки и визуальной поддержки не использовалось ранее на фанатских трибунах.

Композиция «Оркестр» посвящена самому трагическому периоду в истории Петербурга и Ленинграда — блокаде во время Великой Отечественной войны. В 2014 году в городе торжественно отмечали 70-летие снятие блокады Ленинграда, в этом же году была написана известная песня группы «Сплин».

Зенит — Мальме

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Гоша Чернов все материалы автора

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