Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, с каким настроением команда подходит к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 (мск).

«Лига чемпионов — это всегда праздник. Это всегда очень... Результаты могут быть не очень. Это лучший турнир. В этих матчах ты понимаешь, над чем нужно работать.

Мы не так надежно смотрелись в обороне на старте, как нам бы хотелось. Но в последних матчах мы не позволяем сопернику много создавать. Пропущенные мячи — без этого никак. Иногда соперник действует хорошо, иногда сами допускаем ошибки. Но в последних матчах этих ошибок стало меньше», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» впервые сыграет с «Мальме». Вместе с этими командами в группе Н выступают английский «Челси» и итальянский «Ювентус», их матч пройдет в среду в Турине и начнется в 22.00 (мск). В первом туре «Зенит» на выезде проиграл «Челси» (0:1), а «Мальме» на своем поле уступил «Ювентусу» (0:3).