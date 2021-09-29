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Семак: «Лига чемпионов — это всегда очень... Результаты могут быть не очень»

19:38
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, с каким настроением команда подходит к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 (мск).

«Лига чемпионов — это всегда праздник. Это всегда очень... Результаты могут быть не очень. Это лучший турнир. В этих матчах ты понимаешь, над чем нужно работать.

Мы не так надежно смотрелись в обороне на старте, как нам бы хотелось. Но в последних матчах мы не позволяем сопернику много создавать. Пропущенные мячи — без этого никак. Иногда соперник действует хорошо, иногда сами допускаем ошибки. Но в последних матчах этих ошибок стало меньше», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» впервые сыграет с «Мальме». Вместе с этими командами в группе Н выступают английский «Челси» и итальянский «Ювентус», их матч пройдет в среду в Турине и начнется в 22.00 (мск). В первом туре «Зенит» на выезде проиграл «Челси» (0:1), а «Мальме» на своем поле уступил «Ювентусу» (0:3).

Зенит — Мальме

 

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры