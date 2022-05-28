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Сегодня, 23:15

Фанаты оставили горы мусора на улицах Парижа в день финала Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Невежество фанатов.
Фото Reuters

28 мая в Париже проходит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». В столицу Франции прибыли десятки тысяч фанатов обеих команд.

Позже выяснилось, что фанаты оставили горы мусора на улицах Парижа в день финала Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ между «Реалом» и «Ливерпулем» не начался в установленное время, поскольку не все болельщики с билетами сумели попасть на «Стад де Франс».

Полиция применила к болельщикам за пределами стадиона слезоточивый газ.

Матч должен был начаться в 22.00 (мск). Однако из-за беспорядков стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

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