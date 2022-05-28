Фанаты оставили горы мусора на улицах Парижа в день финала Лиги чемпионов

28 мая в Париже проходит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». В столицу Франции прибыли десятки тысяч фанатов обеих команд.

Позже выяснилось, что фанаты оставили горы мусора на улицах Парижа в день финала Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ между «Реалом» и «Ливерпулем» не начался в установленное время, поскольку не все болельщики с билетами сумели попасть на «Стад де Франс».

Полиция применила к болельщикам за пределами стадиона слезоточивый газ.

Матч должен был начаться в 22.00 (мск). Однако из-за беспорядков стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.