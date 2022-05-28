Александр-Арнолд стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, трижды сыгравшим в финале в старте

Александр-Арнолд стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, трижды сыгравшим в финале в стартовом составе

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, трижды выходившим в финале турнира в стартовом составе.

На момент финала против «Реала» англичанину исполнилось 23 года и 233 дней. Таким образом, он побил рекорд нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» стартовал с задержкой в 37 минут.

Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, пытавшихся прорваться на стадион.