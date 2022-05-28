«Ливерпуль» и «Реал» не открыли счет в первом тайме финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Реал» не открыли счет после первого тайма финального матча Лиги чемпионов, который проходит в Париже. Первый тайм закончился вничью — 0:0.

Нападающий «Реала» Карим Бензема отправил мяч в ворота «Ливерпуля» в конце первого тайма.

Француз получил мяч в штрафной и пытался нанести удар, но упустил момент. Однако после серии рикошетов мяч снова оказался у француза, который отправил его в сетку.

Судейская бригада обратилась за помощью к ВАР. У француза был зафиксирован офсайд.

Встреча в пригороде Парижа Сен-Дени должна была стартовать в 22.00 (мск), однако из-за беспорядков возле стадиона стартовый свисток прозвучал в 22.37 (мск).

Возникли проблемы с доступом болельщиков на стадион — у арены образовались большие очереди, по информации ряда журналистов, полиция вынуждена была использовать слезоточивый газ.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, но позже УЕФА перенес место проведения встречи.