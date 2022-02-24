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«Тренер сказал мне наводить страх на защитников». Эланга — о ничьей с «Атлетико»

Эланга прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико»
Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга после ничьей с «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что готов отдаваться игре полностью.

«Кажется, забил первым же своим касанием! Всякий раз, когда клуб дает мне шанс проявить себя, хочу отплатить тренеру за доверие. Хочу отдаваться игре на 150 процентов всякий раз, когда выхожу на газон. Я постоянно твержу себе, что хочу быть лучшим на поле.

В первом тайме мы сыграли не лучшим образом, но затем чуть прибавили. Тренер сказал мне наводить страх на защитников, и воспользоваться любой возможностью, когда таковая возникнет. Мы хотели добиться хорошего результата ради болельщиков, которые проделали длинный путь. Надеюсь, на «Олд Траффорд» сыграем еще лучше", — цитирует пресс-служба УЕФА Элангу.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Жоау Феликс, 7 (1:0), Эланга, 80 (1:1)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Лемар, 76) Савич Мандава Врсалько Кондогбья Льоренте Эррера Жоау Феликс (Гризманн, 76) Корреа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф (Ван-Биссака, 66) Магуайр Варан Шоу (Алекс Теллес, 67) Погба (Матич, 66) Фред Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 75) Санчо (Лингард, 82)
Предупреждения
Эррера 45+1’, Мандава 63’, Льоренте 77’, Хименес 78’  -  Шоу 50’, Линделеф 60’, Рэшфорд 65’, Фред 74’, Алекс Теллес 83’
Судьи
Хацеган (Румыния)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033902--atletico-vs-man-united/
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