Тадич остался недоволен ничьей с «Бенфикой»

Капитан «Аякса» Душан Тадич после ничьей с «Бенфикой» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что недоволен. Игра прошла в Португалии.

«Я недоволен. Важен каждый гол, хорошо, что мы забили дважды. Во втором тайме бы должны были создавать больше опасных моментов. С «Бенфикой» всегда тяжело играть, особенно на ее стадионе. В Амстердаме наша арена будет полной, знаем, что нам по силам победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Тадича.

Ответная игра пройдет в Нидерландах, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.