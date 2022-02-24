Голы Мбаппе, Стерлинга, Феликса и Силвы претендуют на звание лучшего в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

Объявлены претенденты на звание лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В число претендентов вошли Рахим Стерлинг, Бернарду Силва (Оба — «Манчестер Сити»), Кильян Мбаппе («ПСЖ») и Жоау Феликс («Атлеитко»).

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» (5:0), «ПСЖ» выиграл у «Реала» (1:0), а «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.