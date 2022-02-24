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Голы Мбаппе, Стерлинга, Феликса и Силвы претендуют на звание лучшего в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

Объявлены претенденты на звание лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
23 февраля. &amp;quot;Атлетико&amp;quot; - &amp;quot;Манчестер Юнайтед&amp;quot; - 1:1. Жоау Феликс.
Фото Twitter

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В число претендентов вошли Рахим Стерлинг, Бернарду Силва (Оба — «Манчестер Сити»), Кильян Мбаппе («ПСЖ») и Жоау Феликс («Атлеитко»).

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» (5:0), «ПСЖ» выиграл у «Реала» (1:0), а «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Жоау Феликс
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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