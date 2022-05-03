Илья Геркус: «Российские клубы смогут выиграть Лигу чемпионов. Да, азиатскую, но это трофей!»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» объяснил, почему нашим клубам стоит попробовать выступить в азиатской лиге чемпионов.

— Матчи сборной России против азиатских команд вызовут интерес в нашей стране?

— Есть любопытные игры. Например, с тем же Узбекистаном. И там он соберет кучу людей, и у нас тоже. Мы соседи. А с Ираном разве не интересно встретиться? С той же Японией?

— Думаете, в России будут смотреть матчи азиатской ЛЧ?

— Ну а почему нет? Пустые даты — чем их заполнять? Да, наверное, серьезную выручку такие матчи клубам не принесут. С другой стороны, раньше же, в советские времена, наши команды часто ездили во всякие турне, зарабатывали репутацию. То есть футбол всех объединял. Традиции можно возродить. Это как минимум любопытно. Но самое главное даже не это.

— А что же?

— У российских футболистов впервые за несколько поколений возникнет перспектива выиграть турнир.

— «Зенит» наконец-то выиграет Лигу чемпионов?

— Необязательно «Зенит». Может быть, команда, которая сейчас займет второе место в РПЛ. Да, там деньги небольшие. Но это престиж для игроков, клуба. Это же трофей!

А во-вторых, ты можешь попасть на клубный чемпионат мира ФИФА. Разве плохая перспектива? Мы будем представлять там не только Россию, а весь континент. Это не так уж мало. Здоровые амбиции. Если бы я сейчас руководил клубом и возникла такая возможность, я бы с удовольствием поиграл в азиатской ЛЧ.

Можно же вписать интересную страницу в историю. Например, в столетнюю историю. Потом тебя спросят: «А что вы сделали за 100 лет?» «А мы выиграли Лигу чемпионов. Да, азиатскую, но это тоже титул». Мне как болельщику было бы любопытно взглянуть на то, как мы смотримся на фоне заведомо слабых, как мы считаем, соперников. Повторю свой вопрос. Если мы окажемся самой сильной азиатской футбольной страной, разве это плохо? Для нашей самооценки, самосознания? Мы знаем себе цену в Европе — она не самая высокая. Но при этом если мы можем стать выше Китая, Индии, Японии? Нормальная история. Да и игроков перспективных на этом рынке присмотрим.