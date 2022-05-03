Во вторник, 3 мая, «Вильярреал» на своем поле проведет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Вильярреал» - «Ливерпуль». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.45.

В 1/4 финала ЛЧ команда Юргена Клоппа прошла «Бенфику» (6:4 — общий счет), а «Вильярреал» победил «Баварию» (2:1 — общий счет).

В первой игре испанский клуб уступил «Ливерпулю» на выезде со счётом 0:2.

Финал Лиги чемпионов-2022 пройдет 28 мая в Париже (Франция) на стадионе «Стад-де-Франс».