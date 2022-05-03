«Мы никогда не сдаемся». Модрич поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Манчестер Сити»
Модрич рассказал, чего ждет от ответного полуфинального матча «Реала» с «Манчестер Сити»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«В раздевалке хорошая атмосфера. Мы знаем, что должны делать, полны энтузиазма и готовы. Это самая важная игра сезона. Мы уверены, чтобы сможем совершить камбэк. В первом матче у нас была не лучшая игра, но все же мы забили три гола. Мы должны показать, что «Реал» — лучший клуб мира. Мы никогда не сдаемся», — цитирует Модрича Mundo Deportivo.
В первой игре «Сити» обыграл «Реал» со счетом 4:3. Ответная встреча состоится завтра, 4 мая.
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