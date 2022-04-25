Алаба и Каземиро могут пропустить первый матч 1/2 финала ЛЧ против «Манчестер Сити»

Футболисты «Реала» Давид Алаба и Каземиро могут пропустить 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Marca.

Бразилец пропустил последний матч «сливочных» в чемпионате Испании против «Осасуны». Австрийский защитник в этом матче был заменен после первого тайма.

По данным источника, окончательное решение в отношении Каземиро и Алабы будет принято накануне матча.

Завтра, 26 апреля, «Реал» сыграет первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере. Начало — в 22.00 мск.