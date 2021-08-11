Джикия прокомментировал тактику «Спартака» с шестью защитниками в Лиссабоне

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу тактики с шестью защитника, которую красно-белые использовали по ходу матча с «Бенфикой» (0:2).

— Многие болельщики, наблюдая за игрой, отметили, что команда играла по факту в шесть защитников, хотя нужно было атаковать. В чем причина? Соперник не дал сыграть по-другому?

— Изначально, конечно, был немного другой план, — сказал Джикия «СЭ». — Но в игре бывают ситуации, когда планы меняются, и это был именно такой момент. Матч проходил так, что игрокам линии атаки приходилось опускаться к своим воротам и помогать защитникам.

По сумме двух встреч московский клуб уступил португальцам со счетом 0:4 и выбыл из самого престижного европейского клубного турнира. «Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Полностью интервью с Георгием Джикией можно прочитать здесь