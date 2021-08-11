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Джикия — о вылете «Спартака» из ЛЧ: «Никто в команде не снимает с себя ответственности»

11:10
Георгий Джикия. Фото «СЭ»
Георгий Джикия. Фото «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики» в матче третьего раунда квалификации (0:2).

«Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для «Спартака», — сказал Джикия «СЭ». — Но несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон. После вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов постараться максимально исправить ситуацию. Никто в команде не снимает с себя ответственности за вылет из Лиги чемпионов. Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но, несмотря на все это, нужно двигаться вперед, и как ты сказал, не впадать в эту яму».

«Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Полностью интервью с Георгием Джикией можно прочитать здесь

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Максим Алланазаров все материалы автора

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