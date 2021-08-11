«Бенфика» переименовала англоязычный Twitter в честь Яремчука

Англоязычный Twitter «Бенфики» после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (2:0) переименовали в честь форварда Романа Яремчука.

Украинский нападающий забил второй гол команды, однако взятие ворот переписали на защитника московской команды Самуэля Жиго.

Яремчук перешел в «Бенфику» 1 августа. 25-летний футболист в прошлом сезоне провел 43 матча за «Гент» и забил 23 мяча при восьми голевых передачах. Также он забил два мяча и сделал один результативный пас в пяти матчах за сборную Украины на Евро-2020.