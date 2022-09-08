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Сегодня, 07:34

Джеко считает, что «Интер» пока не вышел на стопроцентную мощность

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Думаю, на сегодняшний день «Бавария» сильнее нас. Это так даже при том, что у нас тоже были голевые моменты. Такая команда накажет за малейшую ошибку. Как быть с тремя поражениями за последние несколько дней? Я не нервничаю. Знаю, что мы сильны и на стопроцентную мощность совершенно точно еще не вышли. Эти поражения лишь дополнительно указывают на то, что нам надо работать над собой», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной», а «Интер» сыграет против «Виктории». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035646--inter-vs-bayern/
Эдин Джеко
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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