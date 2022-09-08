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Сегодня, 07:30

Гризманн эмоционально отреагировал на победу «Атлетико» над «Порту»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Атлетико» Антуанн Гризманн поблагодарил команду за игру в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).

«Все так, как надо. Я благодарен Богу за то, что я здесь. Моя семья счастлива. Хочется большего, отдавать все минуты, которые я получаю. Я чувствую себя человеком клуба, я счастлив здесь и просто хочу играть и отдавать все ради клуба», — сказал форвард As.

Гол Гризманна на 90+11-й минуте принес «Атлетико» победу.

13 сентября «Порту» сыграет с «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Антуан Гризманн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Порту
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