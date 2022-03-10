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Сегодня, 11:57

Бутрагеньо: «Мбаппе определяющий игрок. Но и у «Реала» есть личности»

Директор «Реала» Бутрагеньо назвал Мбаппе определяющим игроком
Карен Саркисян
Корреспондент

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо оценил игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мбаппе продемонстрировал, что он определяющий игрок, — приводит слова Бутрагеньо официальный сайт УЕФА. — Килиан очень опасный. Но и у «Реала» есть вера, мужество и личности».

Также директор мадридского клуба прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Нам нужно наслаждаться тем, что произошло. Это было что-то незабываемое. «Реал» постоянно приближались к «ПСЖ», а затем у нас были две волшебных минуты. Теперь мы в четвертьфинале», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабео» и завершилась со счетом 3:1. В составе «Реала» хет-трик оформил нападающий Карим Бензема. У «ПСЖ» единственный гол на счету Мбаппе.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Килиан Мбаппе
Эмилио Бутрагеньо
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