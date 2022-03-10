Эммануэль Пети раскритиковал игроков «ПСЖ» после поражения от «Реала»

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением по поводу поражений «ПСЖ» в матче 1/8 Лиги чемпионов.

«После того, как «Реалу» удалось сравнять счет, у «ПСЖ» все начало рушиться. Команда потеряла холоднокровие. За несколько минут в действиях игроков появилось отчаяние. Я очень огорчен. По-моему мнению, это очень не профессионально. Это хуже, чем-то, что случилось в матче с «Барселоной» в 2017 году», — цитирует Пети RMC.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.