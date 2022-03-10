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Сегодня, 12:15

L'Equipe выставил Доннарумме и Маркиньосу худшие оценки в составе «ПСЖ» за матч с «Реалом»

Игроки «ПСЖ» Маркиньос и Доннарумма получили оценку 2 от L'Equipe за матч с «Реалом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Французское издание L'Equipe оценило действия игроков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» (3:1).

Худшую оценку в составе «ПСЖ» получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Маркиньос — 2.

В составе «Реал» лучшую оценку получил нападающий Карим Бензема — 9.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе мадридской команды хет-трик оформил Бензема. Единственный гол у парижан на счету Килиана Мбаппе.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Les-notes-de-real-madrid-psg-benzema-survolte-marquinhos-submerge/1321199
Джанлуиджи Доннарумма
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
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