L'Equipe выставил Доннарумме и Маркиньосу худшие оценки в составе «ПСЖ» за матч с «Реалом»

Игроки «ПСЖ» Маркиньос и Доннарумма получили оценку 2 от L'Equipe за матч с «Реалом»

Французское издание L'Equipe оценило действия игроков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» (3:1).

Худшую оценку в составе «ПСЖ» получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Маркиньос — 2.

В составе «Реал» лучшую оценку получил нападающий Карим Бензема — 9.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабео» в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе мадридской команды хет-трик оформил Бензема. Единственный гол у парижан на счету Килиана Мбаппе.