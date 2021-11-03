Гол Фати принес «Барселоне» победу над киевским «Динамо»
«Барселона» обыграла киевское «Динамо» (1:0) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.
Единственный мяч на 70-й минуте забил Ансу Фати. «Барса» набрала шесть очков и вышла на второе место в группе Е. У «Динамо» одно очко и последняя позиция.
Лига чемпионов
Группа E
4-й тур
«Динамо К» (Украина) — «Барселона» (Испания) — 0:1 (0:0)
Гол: Фати, 70.
«Динамо К»: Бущан, Караваев, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Гармаш (Витинью, 71), Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 81), Шапаренко (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков.
«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле (Араухо, 79), Гарсия, Мингеса, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Дембеле, 65), Гонсалес, Депай, Фати (Бальде, 87).
Предупреждения: Гарсия, 20. Гармаш, 41. Буяльский, 45. Гави, 46. Лангле, 50.
Судья: Хацеган (Румыния).
2 ноября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».
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